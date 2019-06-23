Девич поздравил Срну с завершением профессиональной карьеры футболиста

Экс-нападающий Шахтера и сборной Украины Марко Девич пожелал удачи Дарио Срне.

"Любой конец – это новое начало. Спасибо и удачи", – написал Девич в своей странице в Инстаграм под общей фотографией с Дарио Срной.

Срна официально объявил о завершении карьеры игрока

Напомним, недавно бывший капитан Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срна объявил о завершении профессиональной карьеры. В дальнейшем хорват будет работать в тренерском штабе "горняков".

Срна станет амбассадором Шахтера

К слову, за свою профессиональную карьеру Срна сыграл 527 матчей на клубном уровне, 493 из них за донецкий Шахтер. Правый защитник забил 46 голов и отдал 124 ассиста.