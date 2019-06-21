Срна официально объявил о завершении карьеры игрока

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна официально объявил о завершении карьеры футболиста.

"Это моя последняя пресс-конференция в качестве игрока", – сказал Срна на пресс-конференции в пятницу, посвященной его возвращению в Шахтер.

Срна вошел в тренерский штаб Шахтера

Он поблагодарил все клубы, за которые играл, и всем людям, которые имели отношение к его карьере. 37-летний Срна отметил, что Кальяри предлагал ему продление контракта, но он ответил, что будет чувствовать себя лучше, работая в Шахтере, чем играя в Кальяри.

Напомним, Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 год. Стал 9-кратным чемпионом Украины и выиграл Кубок УЕФА 2008/09.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво