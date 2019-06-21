Срна официально объявил о завершении карьеры игрока

Украина — 16:00 4
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Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону
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Реал окончательно вышел из борьбы за Неймара, – ASИспания — 14:07 257
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Марлос – главный претендент на замену лучшего бомбардира УдинезеУкраина — 13:53 299
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"Зинченко – один из самых больших успехов Гвардиолы в Ман Сити", – как СМИ и фанаты реагируют на новый контракт украинцаАнглия — 13:16 370
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"Якби не армія – грав би за Шахтар". Як забити 100 голів і працювати на... феросплавному заводіИнтервью — 12:00 384