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Девіч привітав Срну із завершенням професіональної кар'єри футболіста

20:13 155 Читать на русском
Девіч привітав Срну із завершенням професіональної кар'єри футболіста
Даріо Срна / Шахтар

Екс-нападник Шахтаря та збірної України Марко Девіч побажав удачі Даріо Срні.

"Будь-який кінець – це новий початок. Дякую та нехай щастить", – написав Девіч у своїй сторінці в Інстаграм під спільною фотографією з Даріо Срною.

Срна офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця

Нагадаємо, нещодавно колишній капітан Шахтаря та збірної Хорватії Даріо Срна оголосив про завершення професіональної кар'єри. Надалі хорват працюватиме у структурі донецького клубу.

Срна стане амбасадором Шахтаря

До слова, за свою професіональну кар'єру Срна зіграв 527 матчів на клубному рівні, 493 з них за донецький Шахтар. Правий захисник забив 46 голів та віддав 124 асисти.

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Теги
Даріо Срна Даріо Срна Марко Девіч Марко Девіч Шахтар Шахтар
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