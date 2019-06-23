Девіч привітав Срну із завершенням професіональної кар'єри футболіста

Екс-нападник Шахтаря та збірної України Марко Девіч побажав удачі Даріо Срні.
"Будь-який кінець – це новий початок. Дякую та нехай щастить", – написав Девіч у своїй сторінці в Інстаграм під спільною фотографією з Даріо Срною.
Срна офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця
Нагадаємо, нещодавно колишній капітан Шахтаря та збірної Хорватії Даріо Срна оголосив про завершення професіональної кар'єри. Надалі хорват працюватиме у структурі донецького клубу.
Срна стане амбасадором Шахтаря
До слова, за свою професіональну кар'єру Срна зіграв 527 матчів на клубному рівні, 493 з них за донецький Шахтар. Правий захисник забив 46 голів та віддав 124 асисти.