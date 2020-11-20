"Ситуация в команде сейчас действительно тяжелая – много травмированных и инфицированных коронавирусом игроков. У тренерского штаба остался ограниченный выбор футболистов, но мы решили не просить о переносе матча, а играть на выезде с теми, кто здоров и может выйти на поле.

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Уверен, что президент Ингульца Александр Поворознюк не отказал бы нам в переносе матча, если бы мы попросили об этом. В Украине все болеют за наши клубы в еврокубках, понимают, в какой ситуации они оказались и насколько важно набирать рейтинговые очки для нашей общей копилки.

Но, повторюсь, мы не рассматривали вариант переноса матча. Динамо сыграет против Ингульца на выезде, а затем начнет подготовку к матчу с Барселоной", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

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