Десна вышла из отпуска – в обойме Рябоконя 24 футболиста
Черниговцы после летнего отдыха приступили к тренировочному процессу.
В пятницу, 25 июня, Десна начала подготовку к старту нового сезона, сообщает клубная страница в социальной сети Facebook.
Десна определилась с местом проведения сбора и количеством спаррингов
С сегодняшнего дня команда будет работать в режиме две тренировки в день. Наставник команды – Александр Рябоконь – на первый сбор взял 24 футболиста.
О списке контрольных поединков и потенциальных новичках команды будет сообщено позже.
Напомним, по итогам прошлого сезона Десна заняла в турнирной таблице УПЛ шестую строчку, потеряв в последнем туре право представлять Украину в еврокубках.
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