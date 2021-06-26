Черниговцы после летнего отдыха приступили к тренировочному процессу.

В пятницу, 25 июня, Десна начала подготовку к старту нового сезона, сообщает клубная страница в социальной сети Facebook.

Десна определилась с местом проведения сбора и количеством спаррингов

С сегодняшнего дня команда будет работать в режиме две тренировки в день. Наставник команды – Александр Рябоконь – на первый сбор взял 24 футболиста.

О списке контрольных поединков и потенциальных новичках команды будет сообщено позже.

Напомним, по итогам прошлого сезона Десна заняла в турнирной таблице УПЛ шестую строчку, потеряв в последнем туре право представлять Украину в еврокубках.

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