Десна вийшла з відпустки – в обоймі Рябоконя 24 футболісти
Чернігівці після літнього відпочинку приступили до тренувального процесу.
У п’ятницю, 25 червня, Десна розпочала підготовку до старту нового сезону, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Facebook.
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Від сьогодні команда буде працювати в режимі два тренування в день. Наставник команди – Олександр Рябоконь – на перший збір взяв 24 футболісти.
Про список контрольних поєдинків та потенційних новачків команди буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Десна посіла у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку, втративши в останньому турі право представляти Україну у єврокубках.
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