Чернігівці після літнього відпочинку приступили до тренувального процесу.

У п’ятницю, 25 червня, Десна розпочала підготовку до старту нового сезону, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Facebook.

Десна визначилась з місцем проведення збору і кількістю спарингів

Від сьогодні команда буде працювати в режимі два тренування в день. Наставник команди – Олександр Рябоконь – на перший збір взяв 24 футболісти.

Про список контрольних поєдинків та потенційних новачків команди буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Десна посіла у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку, втративши в останньому турі право представляти Україну у єврокубках.

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