Уже в пятницу, 25 июня, Десна начнет тренировки перед началом нового сезона УПЛ, сообщает Meta Ratings.

Заря обнародовала спарринг-партнеров на втором тренировочном сборе

По информации источника, все этапы подготовки пройдут в Чернигове. Подопечные Рябоконя во время летнего сбора проведут четыре контрольных матча – соперники еще уточняются.

К слову, в межсезонье черниговцев покинули практически все футболисты, у которых в июне с клубом заканчиваются контракты. Отмечается, что нападающий Филипп Будковский и полузащитник Андрей Тотовицкий, которых так не хватало в концовке чемпионата, полностью восстановились после травм и начнут подготовку вместе с командой.

Напомним, Десна завершила сезон УПЛ 2020/21 на шестой строчке, не попав в еврокубки.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21