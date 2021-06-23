Десна определилась с местом проведения сбора и количеством спаррингов
Черниговский клуб вот-вот начнет полноценную подготовку к новому сезону.
Уже в пятницу, 25 июня, Десна начнет тренировки перед началом нового сезона УПЛ, сообщает Meta Ratings.
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По информации источника, все этапы подготовки пройдут в Чернигове. Подопечные Рябоконя во время летнего сбора проведут четыре контрольных матча – соперники еще уточняются.
К слову, в межсезонье черниговцев покинули практически все футболисты, у которых в июне с клубом заканчиваются контракты. Отмечается, что нападающий Филипп Будковский и полузащитник Андрей Тотовицкий, которых так не хватало в концовке чемпионата, полностью восстановились после травм и начнут подготовку вместе с командой.
Напомним, Десна завершила сезон УПЛ 2020/21 на шестой строчке, не попав в еврокубки.
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