Десна принимала львовский Рух в рамках 4-го тура УПЛ. Читайте отчет поединке на Футбол 24.

Черниговская команда считалась фаворитом встречи с Рухом и на поле полностью оправдала этот статус.

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Подопечные Рябоконя сразу начали атаковать владения Бандуры, защита гостей сумел продержаться до 13-й минуты. Защитник Руха сыграл рукой в ​​штрафной, арбитр назначил пенальти, который точно реализовал Тотовицкий.

Ответ от львовян был быстрым – Юрий Климчук сумел сравнять счет. Однако не суждено было игрокам Руха уйти на перерыв при ничейном результате, Максим Дегтярев снова вывел черниговцев вперед.

Во втором тайме игра выровнялась, гости пытались создавать остроту на половине поля соперника, но Филипп Будковский третьим голом похоронил надежды львовян на очки в этом поединке.

После 4-х туров УПЛ Десна с 5-ю зачетными баллами расположилась на 8-й строчке, Рух находится на 12-м месте с одним очком.

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