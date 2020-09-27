Шахтер встречался с Олимпиком в 4 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Олимпик на Футбол 24.

Шахтер прервал свою трехматчевую серию без побед, "жертвой" игроков донецкого клуба стали земляки из Олимпика.

Коноплянка намерен покинуть Шахтер, – СМИ

Для уверенной победы "горнякам" хватило трех минут во втором тайме, за которые подопечные Каштру отличились двумя голами. Открыл счет Виктор Коваленко, а удвоил преимущество действующего чемпиона Украины Жуниор Мораес.

После 4-х туров Шахтер расположился на третьей строчке с 8-ю очками, Олимпик – 8-й.

Шахтер одержал тяжелую победу над Олимпиком, прервав неудачную серию