Шахтер – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча
20:01 - Читати українською
Шахтер встречался с Олимпиком в 4 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Олимпик на Футбол 24.
Шахтер прервал свою трехматчевую серию без побед, "жертвой" игроков донецкого клуба стали земляки из Олимпика.
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Для уверенной победы "горнякам" хватило трех минут во втором тайме, за которые подопечные Каштру отличились двумя голами. Открыл счет Виктор Коваленко, а удвоил преимущество действующего чемпиона Украины Жуниор Мораес.
После 4-х туров Шахтер расположился на третьей строчке с 8-ю очками, Олимпик – 8-й.
Шахтер одержал тяжелую победу над Олимпиком, прервав неудачную серию
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