Десна приймала львівський Рух в рамках 4-го туру УПЛ. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Чернігівська команда вважалась фаворитом зустрічі з Рухом і на полі повністю виправдала цей статус.

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Підопічні Рябоконя одразу розпочали атакувати володіння Бандури, захист гостей зумів протриматись до 13-ї хвилини. Оборонець Руха зіграв рукою у штрафному майданчику, арбітр призначив пенальті, який влучно реалізував Тотовицький.

Відповідь від львів'ян була швидкою – Юрій Климчук зумів зрівняти рахунок. Проте не судилось гравцям Руха піти на перерву за нічийного результату, Максим Дегтярьов знову вивів чернігівців уперед.

У другому таймі гра вирівнялась, гості намагались створювати гостроту на половині поля суперника, але Пилип Будківський третім голом поховав надії львів'ян на очки у цьому двобої.

Після 4-х турів УПЛ Десна з 5-ма заліковими балами розташувалась на 8-й сходинці, Рух перебуває на 12-му місці з одним очком.

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