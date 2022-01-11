"На сегодняшний день Калитвинцев официально является игроком Десны. У него действующий контракт. Не знаю, почему он так поступил, почему был представлен как игрок другого клуба. Мы будем отстаивать свои права на этого футболиста. Это – во-первых. Во-вторых, Александрия не имела права подписывать нашего футболиста.

"Думаю, это пойдет в суды": Калитвинцев не собирается возвращаться в Десну, несмотря на протесты черниговцев

Понятно, что мы будем обращаться в инстанции, отвечающие за эти вопросы. По-спортивному это тоже неправильно. Александрия должна была нас предупредить или спросить… Калитвинцев – не свободный агент, и на основании чего они заключили с ним контракт, я не знаю. Все документы готовы. Мы уже подготовили соответствующие письма, потому в ближайшее время и Влад, и Александрия, и УАФ их получат. Есть специальный комитет, занимающийся такими вопросами. Пусть разрешает.

Для нас он – игрок Десны. Мы ведь не можем каждый день общаться со всеми нашими игроками. 16 января Калитвинцев должен находиться в расположении клуба. Иначе – он не выполняет условия контракта. Если его не будет, будут санкции. Вот и все. Скажу только, что у нас была устная договоренность с Владиславом, что задолженность будет погашена", – цитирует Мельника FanDay.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"