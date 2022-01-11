"На сьогодні Калітвінцев офіційно є гравцем Десни. Він має чинний контракт. Не знаю, чому він так вчинив, чому був представлений як гравець іншого клубу. Ми відстоюватимемо свої права на цього футболіста. Це – по-перше. По-друге, Олександрія не мала права підписувати нашого футболіста.

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Зрозуміло, що ми звертатимемося до інстанцій, які відповідають за ці питання. По-спортивному це теж неправильно. Олександрія повинна була нас попередити чи спитати… Калітвінцев – не вільний агент, і на підставі чого вони уклали з ним контракт, я не знаю. Усі документи вже готові. Ми вже підготували відповідні листи, тому найближчим часом і Влад, і Олександрія, і УАФ їх отримають. Є спеціальний комітет, який займається такими питаннями. Нехай вирішує.

Для нас він – гравець Десни. Ми ж не можемо щодня спілкуватися з усіма нашими гравцями. 16 січня Калітвінцев має бути в розташуванні клубу. Інакше – він не виконує умов контракту. Якщо його не буде, будуть санкції. От і все. Скажу лише, що ми мали усну домовленість із Владиславом, що заборгованість буде погашена", – цитує Мельника FanDay.

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