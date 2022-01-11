"Желто-черные" объявили о подписании 29-летнего хавбека, не указав при этом условий сотрудничества. Десна уже подала протест на этот трансфер – по мнению "северян", у Калитвинцева есть действующий контракт с клубом до завершения сезона.

Десна подала протест на трансфер Калитвинцева в Александрию

"Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм. Рассчитались ли со мной? Нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно", – сказал Владислав в эфире Футбол NEWS.

Калитвинцев выступал за Десну с 2019 года, а перед тем поиграл за Арсенал, Зарю, Черноморец, Слован Либерец и Динамо. В первой части сезона 2021/22 сыграл 17 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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