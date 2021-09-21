"Якщо Десна буде систематично не платити і виникнуть суттєві борги перед футболістами, це дасть хлопцям можливість розірвати контракт з поважної причини і надалі отримати від Десни і суму фактичної заборгованості, і суму компенсації за дострокове розірвання контракту.

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Зрозуміло, що зараз розривати угоди зарано, вересень тільки. Немає сенсу хлопцям отримувати статус вільних агентів і сидіти без ігрової практики, чекати відкриття зимового трансферного вікна. А ось якщо Десна і далі буде накопичувати борги, то ближче до зими футболісти покинуть клуб. КДК уповноважений застосовувати санкції за невиконання клубами умов контрактів, але насправді все трохи складніше. Щоб застосувати їх, потрібно встановити факт порушення умов контракту, а розгляд контрактних суперечок – юрисдикція Палати по вирішенню суперечок.

Раніше за невиконання рішень Палати саме КДК УАФ спочатку застосовував фінансові санкції, потім знімав очки. Зараз трохи інакше: Палата розглядає справу по суті, ухвалює рішення, присуджує футболісту гроші і дає термін на виконання рішення, яке вступило в силу. В основному – це 45 днів з моменту направлення футболістом претензії в клуб.

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У разі невиконання рішення в зазначений термін, до клубу застосовується санкція у вигляді заборони на реєстрацію нових футболістів. Якщо рішення буде ухвалене щодо Десни, і клуб його не виконає вчасно, то отримає бан, тобто не зможе реєструвати нових футболістів до моменту здійснення повного розрахунку за рішенням Палати.

Відповідно банів буде стільки, скільки буде рішень за зверненнями футболістів, щодо кожного індивідуально. Не платити – це не вихід для клубу. Це не та історія, яка нічим не загрожує – не платити, зараз все добре, а потім само собою розрулиться. Не розрулиться, а навпаки – накриє, як снігова лавина", – розповіла Богданова у інтерв'ю Fanday.

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