Журналист и комментатор Владимир Зверов поделился инсайдом о ситуации в лагере северян, которые из-за войны пропустили текущий сезон чемпионата Украины.

"Место за Десной (как и за Мариуполем) забронировано до их возвращения. Верю – быстрого. Менеджерский состав черниговцев недавно собирался и обсуждал вариант возвращения в УПЛ в сезоне 2023/24.

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Вопрос о закрытии клуба не стоит. Но и до возвращения еще далеко. Сколько будет стоить реконструкция/восстановление поля и чаши стадиона после прилетов? На этот вопрос пока не может существовать ответа, поскольку фактически прифронтовой областной центр ежедневно под угрозой обстрелов", – написал Зверов в своем Telegram-канале.

Напомним, в первые месяцы войны Чернигов серьезно пострадал от российских бомбардировок. Среди других объектов значительным разрушениям подверглась и домашняя арена Десны – стадион им. Юрия Гагарина.

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