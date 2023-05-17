Городской стадион Металлург в Бахмуте в очередной раз пострадал от обстрелов россиян. Первые серьезные разрушения арена претерпела еще в июле 2022-го и планомерно продолжала страдать в течение года.

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Накануне вражеские Telegram-каналы опубликовали фотографию стадиона, сделанную с дрона. Когда конкретно сделано фото – доподлинно неизвестно. Бросается в глаза, как изуродовали трибуны стадиона, а также его газон. Трудно не заметить и огромную воронку в нижнем левом углу.

Кроме футбольного поля пострадал также и легкоатлетический манеж, на котором была частично разрушена крыша.

Напомним, стадион Металлург построен еще в 1949 году. В 2004-м началась реконструкция арены, стоимость которой составила 120 млн грн (завершили модернизацию комплекса в 2012-м). Стадион использовали для подготовки олимпийской и паралимпийской сборных по легкой атлетике. В 2018-м эта арена принимала чемпионат Украины по легкой атлетике среди молодежи. Кроме того, свои матчи там проводил перволиговый Краматорск (экс-Авангард).

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* стадіон Металург у Бахмуті "до" і "після"