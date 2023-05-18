Журналіст та коментатор Володимир Звєров поділився інсайдом щодо ситуації у таборі сіверян, які через війну пропустили поточний сезон чемпіонату України.

"Місце за Десною (як і за Маріуполем) заброньоване до їхнього повернення. Вірю – швидкого. Менеджерський склад чернігівців нещодавно збирався і обговорював варіант повернення в УПЛ у сезоні 2023/24.

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Питання про закриття клубу не стоїть. Але і до повернення ще далеко. Скільки коштуватиме реконструкція/відновлення поля і чаші стадіону після прильотів? На це питання поки не може існувати відповіді, оскільки фактично прифронтовий обласний центр щодня під загрозою обстрілів", – написав Звєров у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у перші місяці війни Чернігів серйозно постраждав від російських бомбардувань. Серед інших об'єктів значних руйнувань зазнала і домашня арена Десни – стадіон ім. Юрія Гагаріна.

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