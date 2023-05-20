Барселона на прошлой неделе досрочно стала чемпионом Испании, а 20 мая будет иметь возможность разделить эту радость со своими фанатами, ведь будет противостоять Реал Сосьедаду на Камп Ноу.

Спаллетти и Виллаш-Боаш пробили дно, поздравив Зенит с чемпионством

Перед поединком 2 игрока "блаугранас" обратились к россиянам, видео опубликовал транслятор Ла Лиги на болотах. Бальде сказал: "Большой привет всем болельщикам Барселоны в России! Скоро увидимся".

Роберто противно добавил: "Дорогие болельщики из России, очень спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов".

Напомним, что представители европейского футбола уже не первый раз позорятся соответствующими видео, словно забывая, что россияне до сих пор ежедневно убивают украинцев. Ранее Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш поздравляли Зенит с чемпионством.