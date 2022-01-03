"Подарок под елку: Десна получит трансферный бан за долги перед тем самым румыном, который ни разу за нее не сыграл да так и остался загадкой", – написал Франков на своей странице в социальной сети Telegram.

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Вероятно, речь идет об игроке молодежной сборной Румынии Константине Диме, который перешел в Десну из Астры в январе 2021-го за 100 тысяч евро и в июле покинул ее. В общей сложности за черниговцев защитник провел всего 1 минуту в матче против Ингульца (26 февраля).

Напомним, ранее Десну покинули Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский, Владлен Юрченко и Владислав Калитвинцев.

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