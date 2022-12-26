"Я действительно расторг соглашение с Десной. В чем причина? Ни в чем. Просто в контракте был пункт, которым я воспользовался.

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Новую команду ищу и в Европе, и в Украине. Нет определенного вектора. Клубы и чемпионаты пока не могу назвать. Возвращение в Зарю? Не знаю. В футбольной жизни все возможно. Общался ли в последнее время с кем-нибудь из луганского клуба? Пока я не могу сказать, пусть это будет секрет.

Десна не полностью рассчиталась со мной по зарплате. Почему многие уходят из черниговского клуба, сказать не могу – у каждого своя ситуация. У ушедших закончились контракты. Это обычная ситуация в футболе. Наверное, не договорились. Есть ли в клубе настолько большие финансовые проблемы, из-за которых команда может не доиграть сезон, я не знаю. Президент выплачивал деньги. Задолженность есть, но так, чтобы вообще не платили, такого нет. У каждого по-разному, точно не могу сказать.

Правда ли, что я вернусь в Десну, если зимой не перейду в европейский клуб? Нет, такого нет. Просто был пункт, позволявший мне расторгнуть контракт. Пункта, что я вернусь назад, если не найду команду, нет.

Относительно цели президента Десны войти в топ-5 УПЛ и попасть в еврокубки... Никто же не знает, кто придет на место тех игроков, которые покинули команду. Этот вопрос открыт пока открыто трансферное окно. И я без понятия, не планирует ли Рябоконь покидать Десну", – сказал Юрченко в комментарии Tribuna.

Напомним, на зимнюю паузу Десна ушла на седьмой строчке, набрав 25 очков.

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