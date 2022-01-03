Десна отримає трансферний бан, – журналіст
Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков повідомив, що чернігівському клубу можуть заборонити трансфери.
"Подарунок під ялинку: Десна отримає трансферний бан за борги перед тим самим румуном, який жодного разу за неї не зіграв і так і залишився загадкою", – написав Франков на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.
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Ймовірно, мова йде про гравця молодіжної збірної Румунії Константіна Діму, який перейшов до Десни з Астри у січні 2021-го за 100 тисяч євро і в липні покинув її. Загалом за чернігівців захисник провів лише 1 хвилину у матчі проти Інгульця (26 лютого).
Нагадаємо, раніше Десну залишили Андрій Тотовицький, Пилип Будківський, Владлен Юрченко та Владислав Калітвінцев.
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