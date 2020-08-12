Десна подписала опытного нападающего

Украинский форвард Максим Дегтярев стал полноценным игроком Десны, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

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Соглашение между игроком и клубом подписано на два года. К слову, 27-летний нападающий уже имеет опыт выступлений за Десну – в прошлом сезоне игрок первую часть чемпионата провел в аренде именно в черниговской команде. Последним клубом Максима был Олимпик, с которым он разорвал соглашение в начале августа, получив статус свободного агента – за донецкую команду в УПЛ футболист провел 6 матчей, в которых сумел забить 5 голов.

Напомним, Дегтярев – воспитанник донецкого футбола. Начал профессиональную карьеру в алчевской Стали. Впоследствии выступал за донецкий Металлург, краматорский Авангард и Полтаву. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, первым новичком Десны в летнее межсезонье стал Михаил Мудрик.

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