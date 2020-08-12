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Десна підписала досвідченого нападника

14:48 - Читать на русском
Десна підписала досвідченого нападника
Максим Дегтярьов / ФК Десна

Команда Олександра Рябоконя продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Український форвард Максим Дегтярьов став повноцінним гравцем Десни, повідомляє офіційний сайт чернігівського клубу.

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Угода між гравцем і клубом підписана на два роки. До слова, 27-річний нападник вже має досвід виступів за Десну – у минулому сезоні гравець першу частину чемпіонату провів в оренді саме в чернігівській команді. Останнім клубом Максима був Олімпік, з яким він розірвав угоду на початку серпня, отримавши статус вільного агента – за донецьку команду в УПЛ футболіст провів 6 матчів, в яких зумів забити 5 голів.

Нагадаємо, Дегтярьов – вихованець донецького футболу. Розпочав професіональну кар'єру в алчевській Сталі. Згодом виступав за донецький Металург, краматорський Авангард та Полтаву. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, першим новачком Десни у літнє міжсезоння став Михайло Мудрик.

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Трансфери Головне Трансфери чемпіонату України Олімпік Олімпік Десна Десна Максим Максим Дегтярьов
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