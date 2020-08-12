Кандидат в сборную Украины, которого упорно игнорирует Шевченко, поиздевался над Динамо – видео эффектной атаки

Во втором контрольном поединке киевское Динамо принимало Десну и уступило черниговской команде со счетом 1:2. Особого внимания заслуживает первый гол, забитый в матче.
Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча – первое поражение Луческу в Киеве
Нападающий черниговцев Александр Филиппов внешней стороной стопы запустив в прорыв одноклубника, успел добежать до штрафной соперника и занять выгодную позицию. А потом хладнокровно и технически положил на пятую точку центрального защитника, качнул вратаря и пробил в противоположный угол.
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