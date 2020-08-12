Кандидат в сборную Украины, которого упорно игнорирует Шевченко, поиздевался над Динамо – видео эффектной атаки

Форвард черниговской Десны Александр Филиппов в очередной раз заставил говорить о себе после гола в ворота киевлян в в товарищеском матче.

Во втором контрольном поединке киевское Динамо принимало Десну и уступило черниговской команде со счетом 1:2. Особого внимания заслуживает первый гол, забитый в матче.

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Нападающий черниговцев Александр Филиппов внешней стороной стопы запустив в прорыв одноклубника, успел добежать до штрафной соперника и занять выгодную позицию. А потом хладнокровно и технически положил на пятую точку центрального защитника, качнул вратаря и пробил в противоположный угол.

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