Динамо выдало свой худший старт в чемпионате Украины

После домашнего поражения от Десны киевское Динамо обновило крайне неприятный антирекорд.

Столичный гранд показал свой худший результат в стартовых шести матчах за все годы независимости Украины, информирует Динамомания.

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

До этого самый низкий показатель был зафиксирован в начале чемпионата-2007/08. Тогда команда Анатолия Демьяненко добыла лишь 9 очков в стартовых шести турах. Но подопечные Алексея Михайличенко установили новый ориентир – после поражения от Десны у них осталось восемь пунктов после тех же шести матчей.

Следует заметить, что матч против северян был сыгран в рамках 7 тура УПЛ 2019/20, однако Динамо пропустило матч 4 тура с Мариуполем, поэтому у киевлян на одну игру меньше, чем у большинства команд чемпионата.

Худшие старты Динамо в истории чемпионатов Украины (после шести сыгранных матчей):

1. 2019/20 – 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения).

2. 2007/08 – 9 (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение)

3. 1992/93 – 10 (3 победы, 1 ничья, 2 поражения), 2013/14 – 10 (3 победы, 1 ничья, 2 поражения)

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