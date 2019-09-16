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Динамо выдало свой худший старт в чемпионате Украины

08:28 86 Читати українською
Динамо выдало свой худший старт в чемпионате Украины
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

После домашнего поражения от Десны киевское Динамо обновило крайне неприятный антирекорд.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

Столичный гранд показал свой худший результат в стартовых шести матчах за все годы независимости Украины, информирует Динамомания.

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До этого самый низкий показатель был зафиксирован в начале чемпионата-2007/08. Тогда команда Анатолия Демьяненко добыла лишь 9 очков в стартовых шести турах. Но подопечные Алексея Михайличенко установили новый ориентир – после поражения от Десны у них осталось восемь пунктов после тех же шести матчей.

Следует заметить, что матч против северян был сыгран в рамках 7 тура УПЛ 2019/20, однако Динамо пропустило матч 4 тура с Мариуполем, поэтому у киевлян на одну игру меньше, чем у большинства команд чемпионата.

Худшие старты Динамо в истории чемпионатов Украины (после шести сыгранных матчей):

1. 2019/20 – 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения).

2. 2007/08 – 9 (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение)

3. 1992/93 – 10 (3 победы, 1 ничья, 2 поражения), 2013/14 – 10 (3 победы, 1 ничья, 2 поражения)

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев - Десна Анатолий Демьяненко
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