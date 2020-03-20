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"Туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу": Селюк раскритиковал футболистов и запустил спасительный челлендж

10:42 107 Читати українською
"Туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу": Селюк раскритиковал футболистов и запустил спасительный челлендж
Дмитрий Селюк / фото из открытых источников

Известный агент Дмитрий Селюк призвал футболистов присоединиться к новому флешмобу, направленному на борьбу против коронавируса.

"Я против таких флешмобов. Считаю, футболисты с зарплатой более 1 млн должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флешмоб. А туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу", – написал Селюк в твиттере.

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"Я считаю, что президенты клубов должны договориться с футболистами и на часть денег за март приобрести аппараты искусственной вентиляции легких. Находясь сейчас в Испании, я вижу, что даже здесь их не хватает.

Эти аппараты спасут жизнь. Это и есть обратная любовь к болельщикам, которые приносят деньги на стадионы. В том числе из этих денег платят зарплаты футболистам.

Я начинаю флешмоб по приобретению аппаратов искусственной вентиляции легких. И уверен, что мое начинание поддержат обеспечены футболисты, а также другие спортсмены", – цитирует Селюка Sport24.

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коронавирус Мир Дмитрий Селюк
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