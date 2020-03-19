Жена Малиновского отправила мощный сигнал всем, кто игнорирует коронавирус – жуткое фото

Жена полузащитника Аталанты Руслана Малиновского опубликовала шокирующую сториз с жертвами эпидемии коронавируса в Италии.

"Это страшно. Из Бергамо, нашего любимого города, увозят погибших, так как крематории не справляются, а на кладбищах нет мест. Задумайтесь, люди", – написала любимая хавбека сборной Украины в своем Instagram.

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Напомним, что Апеннины остаются эпицентром пандемии коронавируса. По последним данным, Италия уже опередила Китай по числу погибших от страшной болезни. Общее количество умерших итальянцев достигла 3405 человек.

Все игроки Аталанты находятся в самоизоляции. Тем временем руководство Серии А прогнозирует возобновление чемпионата лишь в начале мая.