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Жена Малиновского отправила мощный сигнал всем, кто игнорирует коронавирус – жуткое фото

19 марта 23:21 202 Читати українською
Жена Малиновского отправила мощный сигнал всем, кто игнорирует коронавирус – жуткое фото
Жена Малиновского отправила мощный сигнал всем, кто игнорирует коронавирус – жуткое фото / Reuters

Жена полузащитника Аталанты Руслана Малиновского опубликовала шокирующую сториз с жертвами эпидемии коронавируса в Италии.

"Это страшно. Из Бергамо, нашего любимого города, увозят погибших, так как крематории не справляются, а на кладбищах нет мест. Задумайтесь, люди", – написала любимая хавбека сборной Украины в своем Instagram.

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Напомним, что Апеннины остаются эпицентром пандемии коронавируса. По последним данным, Италия уже опередила Китай по числу погибших от страшной болезни. Общее количество умерших итальянцев достигла 3405 человек.

Все игроки Аталанты находятся в самоизоляции. Тем временем руководство Серии А прогнозирует возобновление чемпионата лишь в начале мая.

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Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Жены футболистов
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