22-річний оборонець відтепер виступатиме за Десну, інформує прес-служба клубу. Контракт з гравцем підписаний на 2 роки.

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Олександр на правах вільного агента перебрався у Чернігів з СК Дніпро-1, якому належав останні 3 роки. Сам гравцем є вихованцем Дніпра, а у 2019 році став чемпіоном світу U-20 у складі молодіжної збірної України.

В Олександра Сафронова можливість дебютувати за новий клуб буде 25 липня – Десна протистоятиме Чорноморцю у першому турі УПЛ.

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