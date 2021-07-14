Десна оголосила про трансфер чемпіона світу U-20
18:58 - Читать на русском
Чернігівці вирішили підсилити захисні редути. Новачком став Олександр Сафронов.
22-річний оборонець відтепер виступатиме за Десну, інформує прес-служба клубу. Контракт з гравцем підписаний на 2 роки.
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Олександр на правах вільного агента перебрався у Чернігів з СК Дніпро-1, якому належав останні 3 роки. Сам гравцем є вихованцем Дніпра, а у 2019 році став чемпіоном світу U-20 у складі молодіжної збірної України.
В Олександра Сафронова можливість дебютувати за новий клуб буде 25 липня – Десна протистоятиме Чорноморцю у першому турі УПЛ.
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