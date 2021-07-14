Селин после вояжа за границу может оказаться в Десне
18:01 - Читати українською
Бывший игрок сборной Украины Евгений Селин имеет шансы снова сыграть в отечественной элите.
33-летний защитник после вояжа за рубеж может продолжить карьеру в Десне, информирует Динамомания.
Десна просматривает двух игроков Динамо
Селин находится в статусе свободного агента после того, как покинул Анортосис. В Кипре Евгений провел последние два года, а до этого успел поиграть в Греции и Венгрии. В Украине футболист защищал цвета Ворсклы, Металлиста и Динамо.
К слову, сезон 2021/22 Десна, в которую сватают Евгения Селина, начнет матчем против Черноморца 25 июля.
Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter