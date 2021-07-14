33-летний защитник после вояжа за рубеж может продолжить карьеру в Десне, информирует Динамомания.

Десна просматривает двух игроков Динамо

Селин находится в статусе свободного агента после того, как покинул Анортосис. В Кипре Евгений провел последние два года, а до этого успел поиграть в Греции и Венгрии. В Украине футболист защищал цвета Ворсклы, Металлиста и Динамо.

К слову, сезон 2021/22 Десна, в которую сватают Евгения Селина, начнет матчем против Черноморца 25 июля.

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