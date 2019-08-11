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УПЛ получит 1,7 долларов по контракту с FavBet – некоторые клубы остались недовольны своей долей

13:40 11 Читати українською
УПЛ получит 1,7 долларов по контракту с FavBet – некоторые клубы остались недовольны своей долей
Динамо – Шахтер, третий тур УПЛ 2019/20

Стали известны условия сотрудничества украинской Премьер-лиги с новым титульным спонсором.

Лига получит 1,7 долларов от букмекерской компании FavBet, информирует ТаТоТаке.

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Таким образом, за каждый из двух сезонов соглашения будет уплачено по 850 тысяч долларов. Правда, УПЛ получит лишь 15% от указанной суммы, остальная часть будет отправлена участникам первенства. Каждый из 12-ти клубов Премьер-лиги получит по 60 тысяч, в сезоне 2020/21 – по 52 тысячи каждому из 14 участников.

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По информации источника, некоторые клубы УПЛ остались недовольны подобным распределением и пытаются "выбить" у УПЛ большую долю.

blog_ava
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