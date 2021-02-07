Десна минимально уступила Кайсару в спарринге
Десна в рамках подготовки ко второй части сезона уступила казахскому Кайсару.
Товарищеские матчи.
Кайсар – Десна – 1:0
Гол: Лаукжемис, 41
Стартовый состав Десны: Паст, Тамм, Дима, Конопля, Мостовой, Огыря, Тотовицкий, Арвеладзе, Калитвинцев, Будковский, Гуцуляк.
Десна продолжает зимний сбор в Турции и провела контрольный матч против Кайсара из Казахстана. Черниговцы потерпели минимальное поражение, а единственный гол в активе Лаукжемиса в конце первого тайма.
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Отметим, что на этом сборы команды Рябоконя не заканчиваются – 9 февраля Десна проведет последний спарринг против Вентспилса, после чего вернется в Украину.
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