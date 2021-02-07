Товарищеские матчи.

Кайсар – Десна – 1:0

Гол: Лаукжемис, 41

Стартовый состав Десны: Паст, Тамм, Дима, Конопля, Мостовой, Огыря, Тотовицкий, Арвеладзе, Калитвинцев, Будковский, Гуцуляк.

Десна продолжает зимний сбор в Турции и провела контрольный матч против Кайсара из Казахстана. Черниговцы потерпели минимальное поражение, а единственный гол в активе Лаукжемиса в конце первого тайма.

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Отметим, что на этом сборы команды Рябоконя не заканчиваются – 9 февраля Десна проведет последний спарринг против Вентспилса, после чего вернется в Украину.

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