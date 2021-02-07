Десна у рамках підготовки до другої частини сезону поступилась казахському Кайсару.

Товариські матчі.

Кайсар – Десна – 1:0

Гол: Лаукжеміс, 41

Стартовий склад Десни: Паст, Тамм, Діма, Конопля, Мостовий, Огиря, Тотовицький, Арвеладзе, Калітвинцев, Будківський, Гуцуляк.

Десна продовжує зимовий збір у Туреччині та провела контрольний матч проти Кайсара із Казахстану. Чернігівці зазнали мінімальної поразки, а єдиний гол в активі Лаукжеміса наприкінці першого тайму.

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Зазначимо, що на цьому збори команди Рябоконя не завершуються – 9 лютого Десна проведе останній спаринг проти Вентспілса, після чого повернеться до України.

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