Десна мінімально поступилась Кайсару в спарингу
Десна у рамках підготовки до другої частини сезону поступилась казахському Кайсару.
Товариські матчі.
Кайсар – Десна – 1:0
Гол: Лаукжеміс, 41
Стартовий склад Десни: Паст, Тамм, Діма, Конопля, Мостовий, Огиря, Тотовицький, Арвеладзе, Калітвинцев, Будківський, Гуцуляк.
Десна продовжує зимовий збір у Туреччині та провела контрольний матч проти Кайсара із Казахстану. Чернігівці зазнали мінімальної поразки, а єдиний гол в активі Лаукжеміса наприкінці першого тайму.
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Зазначимо, що на цьому збори команди Рябоконя не завершуються – 9 лютого Десна проведе останній спаринг проти Вентспілса, після чого повернеться до України.
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