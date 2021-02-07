Защитник Динамо Артем Шабанов близок к переходу в Легию, сообщает издание Legia.Net. Действующий чемпион Польши планирует арендовать 28-летнего футболиста до конца сезона. Трансферное окно в соседнем первенстве закроется 24 февраля, так что у Легии есть еще достаточно времени на ведение переговоров.

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Отметим, что в текущем сезоне Шабанов сыграл лишь 2 поединка за первую команду Динамо (по 1 матчу в УПЛ и Лиге чемпионов), результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Легия после 16-ти туров занимает в турнирной таблице Экстраклясы второе место. От лидера – Погони – она ​​отстает всего на 2 очка.

Интересно, что польская команда была спарринг-партнером подопечных Луческу на первом зимнем сборе в ОАЭ и победила киевлян со счетом 2:0 – Шабанов провел на поле один тайм.

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