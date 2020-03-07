Десна – Заря, Ворскла – Олимпик: анонс матчей УПЛ

В рамках 22-го тура УПЛ Десна принимает Зарю, а Ворскла встретится с Олимпиком. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Десна – Заря

Один из двух центральных поединков тура, очень важный в контексте борьбы за медали. Заря сейчас идёт второй с минимальным преимуществом над Динамо, опережая Десну на четыре зачётных балла, а Александрию – на шесть. Победа над черниговцами позволит подопечным Виктора Скрипника серьёзно оторваться от конкурентов за бронзу – перед прямыми матчами в первой шестёрке такой отрыв будет иметь огромное значение. Если же Динамо сегодня не победит, то можно будет и за серебро повоевать по-взрослому.

Статистика противостояния

Всего: 14 матчей, 4 победы Десны, 3 ничьи, 7 побед Зари, разница мячей 15-25.

В Премьер-лиге: 3 матча (+1, =0, -2, 3-4)

В игровом плане у команд всё очень хорошо. Десна начала год с достойного поединка против Шахтера, пропустив единственный гол только в компенсированное время, а потом вынесла Мариуполь (4:0) – правда, с Олимпиком так просто уже не было, однако и здесь команда Александра Рябоконя праздновала победу. Заря стартовала с двух очень скрипучих побед над теми же Мариуполем и Олимпиком, но на выходных уверенно прибила неуступчивый Львов – хотя опять обнаружила старую болячку со слабой реализацией пенальти. Словом, сегодняшние соперники на ходу.

Предыдущий матч: 20.10.2019, 11-й тур чемпионата Украины-2019/2020.

Заря – Десна – 2:1

Голы: 0:1 – М. Дегтярев (23), 1:1 – Б. Леднев (80), 2:1 – В. Юрченко (85)

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Тимчик (Зоря)

Травмированные: Абу Ханна, Шевченко (Зоря)

Лучшие бомбардиры противостояния



Десна: Юрий Яковенко – 4, Александр Савенчук – 2, Владимир Головатый – 2, Денис Безбородко – 2.

Заря: Игорь Литвинов – 3, Андрей Агарков – 2, Евгений Симбирёв – 2, Сергей Козюберда – 2, Андрей Пилипенко – 2, Богдан Леднев – 2



В Премьер-лиге:

Десна Денис Безбородко, Сергей Старенький, Максим Дегтярев – по одному.

Заря: Силас, Владислав Кабаев, Богдан Леднев, Владлен Юрченко – по одному.

Ориентировочные составы на матч Десна – Заря

Десна: Паст – Фаворов, Имереков, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Гуцуляк, Тотовицкий, Картушов – Филиппов

Заря: Махарадзе – Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кабаев, Леднев, Юрченко, Кочергин – Перович

"Изюминки"

– Заря может пропустить 800-й гол в чемпионатах Украины (ещё три мяча).

– Десна обходится без ничьих в УПЛ семь матчей подряд: четыре победы и три поражения.

– Александр Рябоконь у руля различных клубов УПЛ может стать свидетелем 50-го поражения своих подопечных.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очень тяжёлый для прогнозов поединок. Можно уверенно говорить лишь о том, что будут голы в исполнении обеих команд, а во всём остальном соперники примерно равны – оба качественно прессингуют, оба имеют хороший атакующий ресурс. Десна немного стабильнее в обороне и в кадровом плане, но в целом ситуация выглядит ничейной.

Ворскла – Олимпик

Ворскла очень симпатично стартовала, едва не отобрав очки у Динамо и переиграв резерв Шахтера, однако во время мидвика подопечных Юрия Максимова опустили на землю – Мариуполь разнёс "зелено-белых" со счётом 3:0, не дав полтавчанам ни единого шанса. Обидно, ведь команда вполне могла оторваться от последнего места на семь очков. Впрочем, она и сейчас это может сделать, хотя соперник сегодня выпал очень крепкий.

Статистика противостояния

Всего: 16 матчей, 5 побед Ворсклы, 6 ничьих, 5 побед Олимпика, разница мячей 22-19.

В Премьер-лиге: 14 матчей (+4, =5, -4, 20-18)

За Олимпик в начале нового года обидно. Завоевав симпатии болельщиков в конце 2019-го и на зимних сборах, проект Висенте Гомеса провалил старт в 2020-го – донеччане потерпели три поражения, а в целом они проигрывают уже в шести поединках подряд. При этом как с Зарей, так и с Десной "олимпийцы" вполне могли зацепиться за очки, однако команде ещё и не везло. Теперь о первой шестёрке можно забыть, однако за зону плей-офф еврокубков повоевать реально – до восьмой строчки всего четыре очка.

Предыдущий матч: 20.10.2019, 11-й тур чемпионата Украины-2019/2020.

Олимпик – Ворскла – 2:0

Голы: 1:0 – Тейшейра (67), 2:0 – П. Лукьянчук (75).

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Кане (Ворскла)

Травмированные: Вербный, Лукьянчук (Олимпик)

Самые результативные матчи – 5 голов



11.03.2017. 20-й тур чемпионата Украины-2016/2017

Олимпик – Ворскла – 3:2



09.12.2017. 19-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Олимпик – Ворскла – 1:4

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Олимпик

Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Пуцлин, Скляр – Луизао, Степанюк, Ребенок – Кулач

Олимпик: Кичак – Литвин, Гришко, Зотько, Лебеденко – Кравченко – Тейшейра, Политыло, Завийский, Балашов – Дегтярёв

"Изюминки"

– Проигрышная серия олимпийцев продолжается в УПЛ с 1 декабря шесть матчей и до повторения клубного антирекорда остался один матч.

– Полтавчане не побеждают олимпийцев в УПЛ три матча подряд: = 2-1.

– Ворскла на своем поле при Юрие Максимове ещё очков не теряла – 3 победы.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Олимпику будет очень непросто, ведь Ворскла в первых матчах продемонстрировала хорошую физическую подготовку и четкую мысль в атаке. Зацепиться за очки с дончанами "зелёно-белым" по силам, но в очередное поражение "олимпийцев" уже как-то не хочется верить – в начале года они наиграли хотя бы на ничью. Вероятно, поединок с Ворскою ней и завершится.