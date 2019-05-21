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Десна – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

21 мая 21:02 76 Читати українською
Десна – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча
Десна – Ворскла

Ворскла на выезде победила Десну (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча.

 
Тодор Петрович 30’
30’ Тодор Петрович

Ворскла забила единственный гол в матче на 30-й минуте, отличился Петрович. Во втором тайме команды организовали несколько опасных атак, но голов забить не смогли.

Ворскла одолела Десну в дуэли за первое место во второй «шестерке»

В итоге – победа Ворсклы со счетом 1:0, которая принесла подопечным Сачко 41 очко и вывела ее на седьмую строчку, Десна опустилась на восьмое место и осталась с 38-ю пунктами.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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