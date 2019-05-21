Десна – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

Ворскла на выезде победила Десну (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча.

Ворскла забила единственный гол в матче на 30-й минуте, отличился Петрович. Во втором тайме команды организовали несколько опасных атак, но голов забить не смогли.

Ворскла одолела Десну в дуэли за первое место во второй «шестерке»

В итоге – победа Ворсклы со счетом 1:0, которая принесла подопечным Сачко 41 очко и вывела ее на седьмую строчку, Десна опустилась на восьмое место и осталась с 38-ю пунктами.