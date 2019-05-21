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Десна – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

21 травня 21:02 269 Читать на русском
Десна – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Десна – Ворскла

Ворскла на виїзді перемогла Десну (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу.

 
Тодор Петровіч 30’
30’ Тодор Петровіч

Ворскла забила єдиний гол у матчі на 30-й хвилині, відзначився Петровіч. У другому таймі команди організували кілька небезпечних атак, але голів забити не змогли.

Ворскла здолала Десну в дуелі за перше місце у другій "шістці"

У підсумку – перемога Ворскли з рахунком 1:0, яка принесла підопічним Сачка 41 очко і вивела її на сьому сходинку, Десна опустилась на восьме місце і залишилась з 38-ма пунктами.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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