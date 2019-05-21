Ворскла одолела Десну в дуэли за первое место во второй шестерке

В рамках 30-го тура чемпионата Украины Десна на своем поле уступила Ворскле. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

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Тридцатый тур чемпионата Украины во второй группе открывали Десна и Ворскла. Именно эти команды разыграют между собой "Кубок престижа" – первое место в нижней "шестерке". Обе команды имели одинаковое количество очков, однако "северяне" в последних матчах немного притормозили. А "зелено-белые" с приходом нового тренера "переродились" и в последних пяти матчах не потерпели ни одного поражения.

Первые двадцать минут матча прошли довольно спокойно: команды комбинировали в центре поля, пытаясь разыгрывать мяч до верного. На 22-й минуте опасную атаку провели ворскляне и только прекрасная реакция Игоря Литовки спасла их ворота от гола после удара Юрия Коломойца из центра штрафной. На 30-й минуте Тодор Петрович после навеса Вадима Сапая удачно подставил ногу и открыл счет в матче. За пять минут первый, по-настоящему опасный момент, создала Десна: Михаил Сергийчук опасно пробивал головой после навеса со штрафного и мяч, после рикошета, в сантиметрах пролетел мимо ворот. На 41-й минуте Литовка во второй раз спас свою команду от верного гола: Денис Васин со штрафного закручивал круглого в дальний угол и отличная реакция Игоря не позволила ему увеличить счет в матче.

В начале второго тайма Денис Безбородько, приняв мяч спиной к воротам, с разворота пробил с 22-х метров, однако кожаный просвистел рядом со штангой. На 52-й минуте, после скидки Максима Имерекова, Егор Картушов пробил головой в каркас ворот. Через тринадцать минут Артем Фаворов выполнял стандарт, после которого мяч, минуя всех, чуть ли не влетел в дальний угол – Александр Ткаченко спас Ворсклу. На 70-й минуте Денис Фаворов головой попал в перекладину. Восьмидесятая минута могла стать судьбоносной для Десны: Темур Парцвания добивал мяч в ворота, но...

На 87-й минуте "северяне" имели, наверное, самый реальный момент: Андрей Богданов со штрафного выстрелил в девятку и мяч от перекладины вышел за пределы поля.

Победа принесла Ворскле 41 очко и вывела ее на седьмую строчку, Десна опустилась на восьмое место и осталась с 38-ю пунктами.

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