Десна принимала Рух в рамках 4-го тура УПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Десна на правах хозяина поединка открыла счет, благодаря реализованному пенальти от Тотовицкого. Гости быстро выровняли положение, но черниговцы еще до свистка на перерыв снова повели в счете.

Десна уверенно переиграла Рух в матче с четырьмя голами

Несмотря на активность Руха во второй половине встречи, эффектную точку в матче поставил Филипп Будковский, забив третий гол в ворота львовян.

После 4-х туров УПЛ Десна с 5-ю зачетными баллами расположилась на 8-й строчке, Рух находится на 12-м месте с одним очком.

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