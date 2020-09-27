Десна приймала Рух в рамках 4-го туру УПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Десна на правах господаря поєдинку відкрила рахунок, завдяки реалізованому пенальті від Тотовицького. Гості швидко вирівняли становище, але чернігівці ще до свистка на перерву знову повели у рахунку.

Десна впевнено переграла Рух у матчі з чотирма голами

Попри активність Руха у другій половині зустрічі, ефектну крапку у матчі поставив Пилип Будківський, забивши третій гол у ворота львів'ян.

Після 4-х турів УПЛ Десна з 5-ма заліковими балами розташувалась на 8-й сходинці, Рух перебуває на 12-му місці з одним очком.

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