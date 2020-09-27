Шахтер обыграл Олимпик в донецком дерби (2:0) на НСК Олимпийский в рамках 4-го тура УПЛ. Счет и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Шахтер не побеждал два матча подряд перед дерби (ничьи с Зарей и Рухом). А вот команда Климовского выдала лучший старт в своей истории, набрав 6 очков после трех игр. Более того, Олимпик находился выше "горняков в турнирной таблице – 6 и 7 места соответственно. Андрей Пятов вернулся в ворота, заменив молодого Трубина. Это был дебютный поединок опытного кипера в сезоне 2020/21. Степаненко и Коноплянка пропускали игру из-за травмы, не попал в заявку и Соломон. Майкон с Коваленко появились в основе.

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Действующие чемпионы начали без разведки. Коваленко опасно прицеливался метров с 20-ти – чуть выше ворот. После удара Додо с правого края штрафной пришлось поработать Кичаку. Уже через минуту молодой бразилец ассистировал Марлосу, но Цимбалюк вынес сферу с линии пустых ворот. Автором роскошного передгольового паса мог стать Алан Патрик, вырезав тонкую передачу на Додо за спины защитникам.

Шахтер классно выглядел в стартовые десять минут, не хватало только последнего удара. Олимпик имел серьезные проблемы с переходом в атаку, однако редкий выпад гостей едва не завершился голом. Арендованный динамовец Бенито расшатал соперника и мастерски подал на голову Лебеденко, который выполнял под дальнюю штангу – Пятов выручил.

Марлос и Патрик самостоятельно разобрали оборону Олимпика, впрочем нехитрый удар последнего с острого угла парировал Кичак. Потеряв несколько хороших моментов в начале игры, Шахтер обрек себя на страдания. Да, "горняки" уверенно действовали первым номером и долго контролировали мяч, но в то же время не было той же легкости, как в дебюте. Климовский хорошо изучил соперника – его подопечные вовсе не паниковали, защищались очень организованно.

Достаточно неодзнозначний момент случился на под занавес первого тайма. Абдулла назначил пенальти за возможный фол Пасича на Корниенко. Оба боролись за верховой мяч, и защитник Олимпика вроде бы придерживал своего визави. Патрик мог вывести Шахтер вперед, но провально выполнил одиннадцатиметровый. Кичак угадал направление полета мяча, который еще и летел на удобной для голкипера высоте. Нули после стартовых 45-ти минут.

Второй тайм начался с атак Олимпика! Тейшейра запорол классный момент, оказавшись перед воротами Пятова. Француз обманным движением убрал Майкона, но не решился на удар с близкого расстояния, зпередачу вингера заблокировали. Неугомонный Бенито с линии штрафной выкручивал в дальний угол, мяч задел руку Корниенко , рефери промолчал. Хозяева ответили слабым ударом Коваленко с десяти метров, Кичак справился без труда.

После серии ударов с обеих сторон таки отличился Коваленко, который на этот раз идеально воспользовался передачей Корниенко от лицевой. А уже через две минуты преимущество "горняков" удвоил Мораес. Лучшему снайперу УПЛ в прошлом сезоне ассистировал Майкон. Олимпик даже не думал складывать оружие. Пятов среагировал на коварный удар Чогадзе с левого угла вратарской.

Несмотря на сложную игру Шахтер на классе взял три очка. Команда Каштру поднялась на третье место (8 очков). Впереди – Ворскла и Динамо (у обоих – по 10). Олимпик, который вновь продемонстрировал симпатичный футбол, опустился на 7-ю строчку.

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