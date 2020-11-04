Десна – Минай: матч 9-го тура УПЛ перенесли из Чернигова
13:40 - Читати українською
Поединок Премьер-лиги перенесено в другой город из-за плохой эпидемиологической ситуации в Украине, в частности в Чернигове.
Десна в своем официальном Телеграмм-канале сообщила, что матч против Миная состоится в Киеве.
Рябоконь признался, чего не хватило Десне, чтобы одолеть Александрию
Десна остается номинальным хозяином, но проведет встречу на Оболонь-Арене. Такой перенос связан с плохой эпидемиологической ситуацией в регионе. Чернигов попал в "красную зону", поэтому там сейчас нельзя проводить футбольные матчи.
Сам поединок 9-го тура между Десной и Минаем начнется без изменений – 7 ноября в 19:30.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter