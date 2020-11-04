Поединок Премьер-лиги перенесено в другой город из-за плохой эпидемиологической ситуации в Украине, в частности в Чернигове.

Десна в своем официальном Телеграмм-канале сообщила, что матч против Миная состоится в Киеве.

Рябоконь признался, чего не хватило Десне, чтобы одолеть Александрию

Десна остается номинальным хозяином, но проведет встречу на Оболонь-Арене. Такой перенос связан с плохой эпидемиологической ситуацией в регионе. Чернигов попал в "красную зону", поэтому там сейчас нельзя проводить футбольные матчи.

Сам поединок 9-го тура между Десной и Минаем начнется без изменений – 7 ноября в 19:30.

Александрия в родных стенах расписала боевую ничью с Десной