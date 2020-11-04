Десна – Минай: матч 9-го туру УПЛ перенесли з Чернігова
13:40 - Читать на русском
Поєдинок Прем'єр-ліги перенесено в інше місто через погану епідеміологічну ситуацію в Україні, зокрема в Чернігові.
Десна у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомила, що матч проти Миная відбудеться в Києві.
Рябоконь зізнався, чого не вистачило Десні, аби здолати Олександрію
Десна залишається номінальним господарем, але проведе зустріч на Оболонь-Арені. Таке перенесення пов'язане з поганою епідеміологічною ситуацією в регіоні. Чернігів потрапив у "червону зону", тому там зараз не можна проводити футбольні матчі.
Сам поєдинок 9-го туру між Десною та Минаєм розпочнеться без змін – 7 листопада о 19:30.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter