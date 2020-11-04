Поєдинок Прем'єр-ліги перенесено в інше місто через погану епідеміологічну ситуацію в Україні, зокрема в Чернігові.

Десна у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомила, що матч проти Миная відбудеться в Києві.

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Десна залишається номінальним господарем, але проведе зустріч на Оболонь-Арені. Таке перенесення пов'язане з поганою епідеміологічною ситуацією в регіоні. Чернігів потрапив у "червону зону", тому там зараз не можна проводити футбольні матчі.

Сам поєдинок 9-го туру між Десною та Минаєм розпочнеться без змін – 7 листопада о 19:30.

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