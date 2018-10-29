Десна – Мариуполь, Заря – Александрия: анонс матчей УПЛ

Десна в рамках 13-го тура УПЛ принимает Мариуполь, а Заря – Александрию. Анонс матчей читайте на "Футбол 24".

Десна – Мариуполь

27 октября, 14:00, Чернигов, стадион им. Юрия Гагарина

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Десна в предыдущем туре проявила чудеса оборонительного футбола, который главный тренер Александр Рябоконь окрестил "нашим катеначчо". Впрочем, ни защита, ни хитрости, ни ошибки арбитра не помогли черниговцам зацепиться за очки – Шахтер таки дожал черниговцев, что сразу же подвинуло их аж на девятую позицию. Впрочем, судьба подбросила "северянам" возможность отыграться на младшем брате "горняков" – Мариуполе – и, возможно, подняться на прежние позиции, ведь у конкурентов очень тяжелые матчи. Учитывая очень симпатичную контригру Десны в Харькове, возвращение в первую шестерку не за горами, но сначала нужно набрать очки с "азовцами". Ну, и подарить своим трибунам вторую победу в родных стенах.

Статистика противостояния Десны против Мариуполя

Всего: 11 матчей, 4 победы Десны, 1 ничья, 6 побед Мариуполя. Разница мячей – 16:19.

В Премьер-лиге: 1 матч (+1, =0, -0, 4:1)

Впрочем, соперник у черниговцев не из простых. Мариуполь в последних шести матчах одержал четыре победы и лишь однажды проиграл – но обидчиком выступало само Динамо. В последнем туре подопечные Александра Бабича в меньшинстве до 90-й минуты громили Зарю со счетом 3:0, хотя потом умудрились пропустить два мяча за две минуты. Интересно, что никаких проявлений усталости не заметно – команда явно вышла на пик формы и пытается успеть за этот период как можно крепче закрепиться в первой шестёрке. В случае победы над Десной у "азовцев" будет возможность говорить о выполнении задачи на зиму – у всех преследователей в этом туре очень тяжелые матчи, поэтому можно будет оторваться от них на приличное расстояние. Кроме того, это шанс взять реванш за летний разгром.

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Серьёзных кадровых потерь Десне удалось избежать – под вопросом только участие Владислава Огыри. Дисквалифицированных в составе черниговцев нет, а вот Мариуполю из-за дисциплинарных санкций не поможет один из лучших футболистов – Валерий Федорчук пропускает игру из-за красной карточки, полученной в предыдущем туре. Также не сможет сыграть Рустам Худжамов, который продолжает залечивать повреждения.

"Изюминки" матча

– Десна обходится без ничьих в чемпионате семь туров подряд: три победы и четыре поражения;

– Александр Ковпак из Десны может забить 75-й гол в премьер-лиге.

Ориентировочные составы на матч Десна – Мариуполь

Десна: Паст – Д.Фаворов, Братков, Гитченко, Люлька – Мостовой, Якымив – Коберидзе, А. Фаворов, Картушов – Хлёбас

Мариуполь: Гальчук – Тищенко, Быков, Яворский, Демири – Игнатенко, Пихалёнок – Чурко, Мишнёв, Вакула – Борячук

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Заря – Александрия

27 октября, 17:00, Запорожье, Славутич-Арена

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Телетрансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Заря в прошлом туре показала всю свою проблемную суть, в которой смешаны катастрофические провалы обороны, плохая реализация и крепкий характер. С одной стороны, команда потерпела разгром от Мариуполя в основное время, с другой – не реализовала пенальти, но в меньшинстве забила два в компенсированное. В этом все "мужики" образца осени 2018 года. Так или иначе, но теперь луганчане вылетели даже за пределы первой шестёрки, при этом отстав от третьего места аж на 11 очков. Ещё одно поражение если не поставит крест на бронзовых амбициях Зари, то точно выбросит её из борьбы на много месяцев. Хотя, кого мы обманываем – это будет конец мечтам о прямом выходе в ЛЕ.

Статистика противостояния Зари против Александрии

Всего: 19 матчей, 6 побед Зари, 5 ничьих, 8 побед Александрии. Разница мячей – 15:21

В Премьер-лиге: 11 матчей (+3, =4, -4, 9:10)

Для Александрии ситуация противоположная. Подопечные Владимира Шарана прочно засели на третьей позиции и имеют настолько много очков, что могут бороться даже за серебро – конечно же, в теории. Сейчас главной заслугой "желто-чёрных" является отрыв от четвертой Ворсклы на семь очков, но вряд ли главный тренер доволен этим – такое расстояние уменьшается до минимального буквально за две осечки, так что с Зарей придется играть на максимум. В случае успеха александрийцы отцепят опасного конкурента от борьбы за бронзу – и за это следует побороться.

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Юрий Вернидуб в данном поединке не сможет рассчитывать на помощь своего капитана Александра Караваева, который в прошлом туре получил красную карточку. Кроме того, он отправил в дубль Василия Прийму – сообщается, что он пока не отвечает требованиям главного тренера. Что касается травмированных, то вопрос есть разве что по Рафаэлю, который в игре с Мариуполем покинул поле на 24-й минуте. У Александрии проблем в этом плане гораздо больше: после игры против Карпат Владимир Шаран жаловался на травмы Василия Грицука, Евгения Протасова, Максима Задераки и Алексея Довгого.

"Изюминки" матча

– Юрий Вернидуб проводит 200-й матч в чемпионате у руля Зари.

– Заря на своем поле забивает голы Александрии во всех пяти матчах Премьер-лиги.

Ориентировочные составы на матч Заря – Десна

Заря: Фелипе – Тымчик, Сваток, Чечер, Михайличенко – Силас, Харатин – Кабаев, Кочергин, Громов – Руис

Александрия: Панькив – Пашаев, Шендрик, Бондаренко, Цуриков – Ковалец, Банада – Шастал, Полярус, Протасов – Пономарь