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Борячук: О победе над Зарей уже забыли, впереди тяжелый матч с Десной

25 октября 21:27 31 Читати українською
Борячук: О победе над Зарей уже забыли, впереди тяжелый матч с Десной
Андрей Борячук / Фото: соцсети

Форвард Мариуполя Андрей Борячук поделился ожиданиями на матч против Десны в 13 туре УПЛ.

"Хорошее настроение, одержали важную победу над Зарей. Но о победе уже забыли и готовимся к Десне. На теоретических занятиях разобрали нашу игру с Зарей, проанализировали свои ошибки и постараемся в следующих играх их избежать.

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Кто не поможет? Рустам Худжамов продолжает восстанавливаться, плюс Валерий Федорчук получил красную карточку.

Мы ожидаем тяжелый матч. Десна – очень серьезный соперник. К тому же мы им в первом круге проиграли. В Чернигов долго будем добираться, но думаю, дорога нам не помешает", – цитирует Борячука официальный сайт Мариуполя.

Матч 13 тура УПЛ Десна – Мариуполь состоится в субботу, 27 октября.

Украина13 тур

Десна - Мариуполь: Суббота 27 октября 2018

Десна
Матч окончен
2 : 0
Мариуполь
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Десна - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Андрей Борячук Андрей Борячук
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