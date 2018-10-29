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Прийма переведен в дубль Зари, – СМИ

26 октября 18:37 222 Читати українською
Прийма переведен в дубль Зари, – СМИ
Василий Прийма / ФК Заря

Защитник Зари Василий Прийма был отправлен в дубль луганской команды.

Причина такого решения – спортивная. На данный момент 27-летний защитник не соответствует тем требованиям, которые ставит главный тренер команды Юрий Вернидуб, сообщает Zarya.lg.ua.

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Напомним, Василий Прийма перешел в луганскую Зарю летом 2017 года. До команды Вернидуба защитник выступал за донецкий Металлург, итальянские Торино и Фрозиноне.

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В этом сезоне Прийма провел за луганский клуб 6 матчей во всех турнирах. Результативными действиями центбек не отличался.

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Заря Заря Василий Прийма Василий Прийма
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