Десна – Маріуполь, Зоря – Олександрія: анонс матчів УПЛ

Десна в рамках 13-го туру УПЛ приймає Маріуполь, а Зоря – Олександрію. Анонс матчів читайте на "Футбол 24".

Десна – Маріуполь

27 жовтня, 14:00, Чернігів, стадіон ім. Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Десна у попередньому турі проявила дива оборонного футболу, який головний тренер Олександр Рябоконь охрестив "нашим катеначчо". Утім, ні захист, ні хитрощі, ні помилки арбітра не допомогли чернігівцям зачепитися за очки – Шахтар таки дотиснув чернігівців, що відразу ж посунуло їх аж на дев'яту позицію. Втім, доля підкинула сіверянам можливість відігратися на молодшому браті "гірників" – Маріуполі – і, можливо, піднятися на попередні позиції, адже у конкурентів дуже важкі матчі. З огляду на дуже симпатичну контргру Десни у Харкові, повернення у першу шістку не за горами, але спочатку потрібно набрати очки з "азовцями". Ну, і подарувати своїм трибунам другу перемогу в рідних стінах.

Статистика протистояння Десни проти Маріуполя

Всього: 11 матчів, 4 перемоги Десни, 1 нічия, 6 перемог Маріуполя. Різниця м’ячів – 16:19.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+1, =0, -0, 4:1)

Утім, суперник у чернігівців не з простих. Маріуполь в останніх шести матчах здобув чотири перемоги та лише одного разу програв – але кривдником виступало саме Динамо. В останньому турі підопічні Олександра Бабича в меншості до 90-ї хвилини громили Зорю з рахунком 3:0, хоча потім примудрилися пропустити два м'ячі за дві хвилини. Цікаво, що жодних проявів втоми не помітно – команда явно вийшла на пік форми й намагається встигнути за цей період якомога міцніше закріпитися у першій шістці. В разі перемоги над Десною у "азовців" буде можливість говорити про виконання завдання на зиму – у всіх переслідувачів у цьому турі дуже важкі матчі, тож можна буде відірватися від них на пристойну відстань. Крім того, це шанс взяти реванш за літній розгром.

Серйозних кадрових втрат Десні вдалося уникнути – під питанням лише участь Владислава Огирі. Дискваліфікованих у складі чернігівців немає, а от Маріуполю через дисциплінарні санкції не допоможе один з найкращих футболістів – Валерій Федорчук пропускає гру через червону картку, отриману у попередньому турі. Також не зможе зіграти Рустам Худжамов, який продовжує заліковувати пошкодження.

"Родзинки"

– Десна обходиться без нічиїх у чемпіонаті сім турів поспіль: три перемоги і чотири поразки;

– Олександр Ковпак з Десни може забити 75-й гол у прем'єр-лізі.

Орієнтовні склади на матч Десна – Маріуполь

Десна: Паст – Д.Фаворов, Братков, Гітченко, Люлька – Мостовий, Якимів – Коберідзе, А. Фаворов, Картушов – Хльобас

Маріуполь: Гальчук – Тищенко, Биков, Яворський, Демірі – Ігнатенко, Піхальонок – Чурко, Мишньов, Вакула – Борячук

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Зоря – Олександрія

27 жовтня, 17:00, Запоріжжя, Славутич-Арена

Головний арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Зоря у минулому турі показала всю свою проблемну суть, в якій змішані катастрофічні провали оборони, погана реалізація та міцний характер. З одного боку, команда зазнала розгрому від Маріуполя в основний час, з іншого – не реалізувала пенальті, але в меншості забила два у компенсований. У цьому всі "мужики" зразка осені 2018 року. Так чи інакше, але тепер луганці вилетіли навіть за межі першої шістки, при цьому відставши від третього місця аж на 11 очок. Ще одна поразка якщо не поставить хрест на бронзових амбіціях Зорі, то точно викине її з боротьби на багато місяців. Хоча, кого ми обманюємо – це буде кінець мріям про прямий вихід у ЛЄ.

Статистика протистояння Зорі проти Олександрії

Всього: 19 матчів, 6 перемог Зорі, 5 нічиїх, 8 перемог Олександрії. Різниця м’ячів – 15:21

У Прем’єр-лізі: 11 матчів (+3, =4, -4, 9:10)

Для Олександрії ситуація протилежна. Підопічні Володимира Шарана міцно засіли на третій позиції й мають настільки багато очок, що можуть боротися навіть за срібло – звісно ж, у теорії. Наразі головною заслугою "жовто-чорних" є відрив від четвертої Ворскли на сім очок, але навряд чи головний тренер задоволений цим – така відстань зменшується до мінімальної буквально за дві осічки, так що із Зорею доведеться грати на максимумі. В разі успіху олександрійці відчеплять небезпечного конкурента від боротьби за бронзу – і за це слід поборотися.

Юрій Вернидуб у цьому поєдинку не зможе розраховувати на допомогу свого капітана Олександра Караваєва, який у минулому турі отримав червону картку. Крім того, він відправив у дубль Василя Прийму – повідомляється, що він поки не відповідає вимогам головного тренера. Щодо травмованих, то питання є хіба що по Рафаелю, який у грі з Маріуполем покинув поле на 24-й хвилині. У Олександрії проблем у цьому плані набагато більше: після гри проти Карпат Володимир Шаран скаржився на травми Василя Грицука, Євгена Протасова, Максима Задераки та Олексія Довгого.

"Родзинки" матчу

– Юрій Вернидуб проводить 200-й матч в чемпіонаті біля керма Зорі.

– Зоря на своєму полі забиває голи Олександрії у всіх п'яти матчах Прем’єр-ліги.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Десна

Зоря: Феліпе – Тимчик, Сваток, Чечер, Михайличенко – Сілас, Харатін – Кабаєв, Кочергін, Громов – Руїс

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Шендрик, Бондаренко, Цуріков – Ковалець, Банада – Шастао, Полярус, Протасов – Пономар