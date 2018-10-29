Ребров хочет пригласить Харатина в Ференцварош

Венгерский Ференцварош может пополниться еще одним украинцем. Сергей Ребров хочет подписать Игоря Харатина.

По информации FootballHub, экс-наставник Динамо Сергей Ребров, который сейчас тренирует венгерский Ференцварош, хочет видеть в своей команде хавбека Зари Игоря Харатина.

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Заметим, что Харатин и Ребров уже встречались, когда первый выступал за киевский клуб, а второй был главным тренером "бело-синих".

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В этом сезоне Игорь Харатин провел за Зарю 15 матчей во всех турнирах. 23-летний полузащитник забил 2 гола и отдал одну голевую передачу в матчах за луганскую команду.