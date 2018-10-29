Вернидуб: Заря создавала моменты у ворот Мариуполя, но сегодня был не наш день

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб поделился эмоциями после досадного поражения в матче 12-го тура УПЛ против Мариуполя (2:3).

"Комментировать нечего. Команда проиграла очень важную игру. Мы вместе с Мариуполем боремся за самые высокие места в первой шестерке. Сегодня, к сожалению, не сработало то, что мы готовили и то, что делали.

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Начали игру неплохо. Затем пропустили два гола. По игре – она ​​была равной. Однако раз проиграли, значит, соперник больше заслужил победу.

Если в предыдущих встречах инициативой владел Мариуполь, то сегодня контроль мяча был за нами. Оказывается, что контроль мяча и опасные моменты – это еще не победа. Побеждает тот, кто больше забивает.

Травма Рафаэля? Пока что-то говорить еще рано. У него проблемы с мышцей бедра", – цитирует Вернидуба официальный сайт клуба.

После этого поражения Заря опустилась на 6-е место турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 14 очков.

Мариуполь – Заря – 3:2 – видео голов и обзор матча