Программу 16-го тура открывает поединок в Киеве на стадионе имени В. Лобановского, где черниговская Десна примет Ингулец. Очевидно, украинские середняки решили добить газон этой уютной арены окончательно, а УПЛ и не против. Впрочем, есть и позитив – матч смогут посетить болельщики, а билет стоит всего 1 гривну.

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Десна начала второй круг без побед, проиграв Заре на выезде и расписав ничью с Динамо. Вследствие этих встреч северяне потеряли третью позицию в чемпионате, однако о каком-то провале речи не идет. Поражение луганчанам произошло на заснеженном газоне, где команда не уступила по количеству моментов (по ожидаемым голам черниговцы были даже лучше), а с киевлянами подопечные Александра Рябоконя классно контратаковали и использовали главную слабость соперника (игру при подачах).

Пожалуй, матч против Динамо стал даже большей неудачей, ведь до победы Десна не дотерпела всего несколько минут – впрочем, при 14 ударах гранда из пределов штрафной и 31 касании в штрафной итоговый счет 1:1 тоже можно считать победой середняка.

Главной проблемой северян остается реализация – команда не забила уже 9,5 ожидаемых голов! Впрочем, в поединке с Динамо наметился определенный прогресс, ведь Десна забила больше, чем ожидалось (1 гол против 0,9 xG).

В общем, северяне остаются все тем же сбалансированным контратакующим коллективом, которому нужен простор и переходные эпизоды. В позиционном же наступлении подопечным Александра Рябоконя трудно, но сейчас необходимо побеждать при любых раскладах – Заря оторвалась уже на два очка в таблице. Еще одна-две осечки – и о бронзе можно будет забыть.

Ингулец стартовал во втором круге довольно неплохо. Так, сначала петровцы потерпели поражение от СК Днепр-1, не создав ни одного реального момента, однако с Ворсклой в Полтаве удалось зацепиться за ничью – причем сопернику явно повезло с "левым" пенальти при счете 2:1 в пользу новичка УПЛ. Подопечным Сергея Лавриненко в той встрече удалось свести всю игру к излюбленным единоборствам и позиционной работе на низких скоростях, что открыло возможность ловить "зелено-белых" на контратаках. Их было не так много, но на свои два гола Ингулец наиграл честно – того же не скажешь о Ворскле.

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Ничья в Полтаве позволила Ингульцу подняться с предпоследней позиции, но дно турнирной таблицы совсем близко – всего в двух очках. Хуже всего то , что и по ожидаемым очкам петровцы идут в группе аутсайдеров (на 13-й позиции), а претендентов на вылет аж четыре.

Таким образом, команда Сергея Лавриненко не может ориентироваться по одному-двум конкурентам, а должна сама приобретать необходимые результаты. К счастью, положительный опыт матчей против Десны у новичка УПЛ уже есть – в матче первого круга Ингулец расписал с северянами результативную ничью. Сегодня петровцам необходимо хотя бы повторить этот успех.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко (Ингулец)

Дисквалифицированы: Безбородько, Имереков – Кучеренко, Ситчинава

Ориентировочные составы на матч Десна – Ингулец

Десна: Паст – Полегенько, Гитченко, Тамм, Конопля – Огиря – Калитвинцев, Арвеладзе, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский

Ингулец: Малыш – Балан, Ковалев, Павлов, Квасный – Запорожец, Шишко, Бартулович – Козак, Щедрый – Плохотнюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Ингулец – неудобный соперник для Десны. Петровцы умеют качественно закрываться, а для черниговцев этот вариант является наихудшим. Как уже писалось выше, позиционное наступление у северян очень слабенькое – подопечным Александра Рябоконя необходимо пространство для контратак, однако сегодня его будет мало. Впрочем, в модели команды Сергея Лавриненко тоже есть уязвимости: сводя игру к огромному количеству единоборств, они провоцируют контратаки в обе стороны и стандарты – а именно это Десне и нужно.

Главная же проблема Ингульца заключается в отсутствии Ситчинавы, без которого контригра петровцев невозможна. Именно поэтому можно прогнозировать более закрытую игру от новичка УПЛ – и точно не стоит ожидать большого количества голов. В этом матче их вообще может не быть.

Впрочем, букмекеры ставят на победу Десны. С ними можно согласиться, ведь северянам три очка нужны, как воздух, а их футбол точно способен прибить даже Динамо. Ингулец же матч против сильного играющего коллектива провалил, проиграв СК Днепр-1, да еще и кадровые потери у команды серьезные. Словом, стоит ставить на минимальную победу черниговцев.

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