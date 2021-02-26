В рамках 16-го туру УПЛ Десна зустрінеться з Інгульцем. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Програму 16-го туру відкриває поєдинок у Києві на стадіоні імені В. В. Лобановського, де чернігівська Десна приймає Інгулець. Вочевидь, українські середняки вирішили добити газон цієї затишної арени остаточно, а УПЛ і не проти. Втім, є і позитив – на матч зможуть завітати вболівальники, а квиток коштує всього 1 гривню.

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Десна почала друге коло без перемог, програвши Зорі на виїзді та розписавши нічию з Динамо. Внаслідок цих зустрчей сіверяни втратили третю позицію у чемпіонаті, однак про якийсь провал мови не йде. Поразка луганцям сталася на засніженому газоні, де команда не поступилася за кількістю моментів (за очікуваними голами чернігівці були ще й кращими), а з киянами підопічні Олександра Рябоконя класно контратакували й використали головну слабкість суперника (гру при подачах).

Матч проти Динамо став навіть більшою невдачею, адже до перемоги Десна не дотерпіла всього кілька хвилин – втім, при 14 ударах гранда з меж штрафного та 31 дотику в ньому підсумковий рахунок 1:1 теж можна вважати перемогою середняка.

Головною проблемою сіверян залишається реалізація – команда не забила вже 9,5 очікуваних голів! Втім, у поєдинку з Динамо намітився певний прогрес, адже Десна забила більше, ніж очікувалось (1 гол проти 0,9 xG).

Загалом, сіверяни залишаються все тим же збалансованим контратакувальним колективом, якому потрібен простір та перехідні епізоди. В позиційному ж наступі підопічним Олександра Рябоконя важко, але зараз необхідно перемагати за будь-яких розкладів – Зоря відірвалася вже на два очки у таблиці. Ще одна-дві осічки – і про бронзу можна буде забути.

Інгулець стартував у другому колі досить непогано. Так, спочатку петровці зазнали поразки від СК Дніпро-1, не створивши жодного реального моменту, однак з Ворсклою у Полтаві вдалося зачепитись за нічию – причому супернику явно пощастило з "лівим" пенальті за рахунку 2:1 на користь новачка УПЛ. Підопічним Сергія Лавриненка у тій зустрічі вдалося звести всю гру до улюблених єдиноборств та позиційної роботи на низьких швидкостях, що відкрило можливість ловити "зелено-білих" на контратаках. Їх було не так і багато, але на свої два голи Інгулець награв чесно – того ж самого не скажеш про Ворсклу.

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Нічия у Полтаві дозволила Інгульцю піднятись з передостанньої позиції, але дно турнірної таблиці зовсім близько – всього у двох очках. Щонайгірше, і за очікуваними очками петровці йдуть у групі аутсайдерів (на 13-й сходинці), а претендентів на виліт аж чотири.

Таким чином, команда Сергія Лавриненка не може орієнтуватись по одному-двох конкурентах, а повинна сама здобувати необхідні результати. На щастя, позитивний досвід матчів проти Десни у новачка УПЛ вже є – у матчі першого кола Інгулець розписав із сіверянами результативну нічию. Сьогодні петровцям необхідно хоча б повторити цей успіх.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко (Інгулець)

Дискваліфіковані: Безбородько, Імереков – Кучеренко, Сітчінава

Орієнтовні склади на матч Десна – Інгулець

Десна: Паст – Полегенько, Гітченко, Тамм, Конопля – Огіря – Калітвінцев, Арвеладзе, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський

Інгулець: Малиш – Балан, Ковальов, Павлов, Квасний – Запорожець, Шишка, Бартуловіч – Козак, Щедрий – Плохотнюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Інгулець – незручний суперник для Десни. Петровці вміють якісно закриватись, а для чернігівців цей варіант є найгіршим. Як вже писалося вище, позиційний наступ у сіверян дуже слабенький – підопічним Олександра Рябоконя необхідний простір для контратак, однак сьогодні його мало.

Втім, у моделі команди Сергія Лавриненка теж є вразливість: зводячи гру до величезної кількості єдиноборств, вони провокують контратаки в обидва боки та стандарти – а саме це Десні й потрібно.

Головна ж проблема Інгульця полягає у відсутності Сітчінави, без якого контргра петровців неможлива. Саме тому можна прогнозувати більш закриту гру від новачка УПЛ – і точно не варто очікувати великої кількості голів. У цьому матчі їх взагалі може не бути.

Втім, букмекери ставлять на перемогу Десни. З ними можна погодитись, адже сіверянам три очки потрібні, як повітря, а їхній футбол точно спроможний прибити навіть Динамо. Інгулець же матч проти сильного граючого колектива у другому колі провалив, програвши СК Дніпро-1, та ще й кадрові втрати у команди серйозні. Словом, варто ставити на мінімальну звитягу чернігівців.

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